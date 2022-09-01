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Росіянка назвала себе українкою, щоб потрапити в "Танці з зірками" у Франції (відео)

Росіянка видає себе за українку, щоб потрапити на шоу (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Російська танцюристка Ірина Владімірова хотіла видати себе за українку, щоб потрапити у французьке шоу "Танці з зірками". Однак, як виявилось, дівчина народилась у місті Чебоксари в РФ.

Відео з брехнею у візитці для ТБ-проєкту опублікували в Telegram-каналі "Боже, яке кончене". Після того, як викрилась правда про росіянку, вона закрила свою сторінку в Instagram.

Зокрема, до 2017 року Ірина проживала і працювала в Російській Федерації.

На відео видно, що вона представляється журі французькою мовою та називає себе українкою. Все тому, що шоу захейтили б за участь громадянки країни-агресора.

У своєму дописі росіянка виправдалася, що "в ній тече російська, українська та польська кров". За її словами, вона "несе у світ любов через танці, в яких немає війни".

Росіянка нахабно назвала себе українкою, щоб пройти кастинг у танцювальне шоу (instagram.com/irina_chili_dance)

Зазначимо, що текст написаний українською, російською, французькою та англійською мовами.

У біографії росіянки йдеться, що вона народилася вона в Чебоксарах та закінчила вищий навчальний заклад в Санкт-Петербурзі.

Ірина Владімірової - майстер спорту з танців, яким займається з трьох років. У 2019 році стала викладати танці для дітей в російському театрі школи "Солнышко".

Росіянка нахабно назвала себе українкою, щоб пройти кастинг у танцювальне шоу (http://alliancerusse.fr/ru)

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