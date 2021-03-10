Россиянин обматерил 8-летнего украинца, которому проиграл в шахматы: обиделся на мат пешкой

"Любой бразилец, индиец, американец сдались бы после проигрыша ладьи, но тут нет. Оно продолжало барахтаться. И малыш решил поставить ему мат пешкой, просто, чтобы показать ему его уровень. И оно начало ругаться", - написал мужчина.

Также Виктор опубликовал скрины как переписки игроков в чате, так и самой финальной развязки партии.

У мальчика, который играл белыми, оставались две ладьи (одна из них - еще в позиции после рокировки), конь и семь пешек. Соперник украинца потерял все, а его черный король оказался зажат фигурами ребенка на "B8".

8-летний украинец поставил мат пешкой взрослому сопернику из России, который не желал признать поражение (фото: facebook.com/v.n.puzanov)

Можно предположить, что россиянин упорно продолжал партию, лелея надежду на пат, но мотив его оказался не таким стратегическим. Мужчина аргументировал нежелание признать поражение фразой в чате - мол, "русские не сдаются". Также он принялся хамить 8-летнему ребенку и оскорблять по национальному признаку.

Мальчик решил преподать урок взрослому сопернику-грубияну, и поставил тому мат пешкой. Отметим также, что во время переписки украинец предупреждал игрока, что пожалуется администраторам шахматного ресурса на ругательства, чтобы того забанили.

"Они таки безнадежны. Я не знаю, что с ними делать. Эта имперская с*ань будет нам с*ать всегда, и нашим детям, и нашим внукам. Мат пешкой малыш ему таки поставил. p.s. На ругательства пожаловался, я его научил. p.s.1 Пришлось объяснять, что такое "х**ол", хотя инстинктивно он понял, что его пытались задеть. p.s.2 За ошибки в правописании поругал. p.s.3 Жаль, меня не было рядом, подсказал бы написать, что еще как сдаются, визжат как свиньи, лишь бы в живых остаться", - отметил отец маленького шахматиста.

Россиянин нецензурно ругался на 8-летнего украинца, который обыграл его в шахматы (скрин переписки / facebook.com/v.n.puzanov)

Пользователи сети активно обсуждают такую красноречивую демонстрацию неспортивного поведения мужчины, которого ребенок, не поддавшись на провокации, "вежливо" проучил и поставил на место.