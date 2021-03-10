Росіянин обматюкав 8-річного українця, якому програв у шахи: образився на мат пішаком

Росіянин грубо облаяв українського 8-річного хлопчика, якому програв у шахи в інтернеті. Партія закінчилася дивовижним матом пішаком, коли на віртуальній дошці ресурсу Lichess у дорослого гравця не залишилося жодної фігури, крім короля.
Про це розповів батько юного шахіста, киянин Віктор Пузанов у своєму Facebook.
"Будь-який бразилець, індієць, американець здалися б після програшу тури, але тут ні. Воно продовжувало борсатися. І малюк вирішив поставити йому мат пішаком, просто, щоб показати йому його рівень. І воно почало сваритися", - написав чоловік.
Також Віктор опублікував скріни як листування гравців в чаті, так і самої фінальної розв'язки партії.
У хлопчика, який грав білими, залишалися дві тури (одна з них - ще в позиції після рокіровки), кінь і сім пішаків. Суперник українця втратив усе, а його чорний король виявився затиснутий фігурами дитини на "B8".
8-річний українець поставив мат пішаком дорослому супернику з Росії, який не бажав визнати поразку (фото: facebook.com/v.n.puzanov)
Можна припустити, що росіянин наполегливо продовжував партію, плекаючи надію на пат, але мотив його виявився не таким стратегічним. Чоловік аргументував небажання визнати поразку фразою в чаті - мовляв, "росіяни не здаються". Також він почав хамити 8-річній дитині та ображати за національною ознакою.
Хлопчик вирішив дати урок дорослому супернику-грубіяну, і поставив йому мат пішаком. Зазначимо також, що під час листування українець попереджав гравця, що поскаржиться адміністраторам шахового ресурсу на лайку, щоб того забанили.
"Вони таки безнадійні. Я не знаю, що з ними робити. Ця імперська с*ань буде нам с*ати завжди, і нашим дітям і нашим онукам. Мат пішаком малюк йому таки поставив. p.s. На лайки поскаржився, я його навчив. p.s.1 Довелося пояснювати, що таке "х**ол", хоча він інстинктивно зрозумів, що його намагалися зачепити. p.s.2 За помилки в правописі насварив. p.s.3 Шкода, мене не було поруч, підказав би написати, що ще як здаються, верещать як свині, лише б залишитися в живих", - зазначив батько маленького шахіста.
Росіянин нецензурно лаявся на 8-річного українця, який обіграв його у шахи (скрін листування / facebook.com/v.n.puzanov)
Користувачі мережі активно обговорюють таку красномовну демонстрацію неспортивної поведінки чоловіка, якого дитина, не піддавшись на провокації, "ввічливо" провчила та поставила на місце.
Раніше ми писали, що близько року тому юні українські шахісти завоювали "золото" і 6 срібних медалей на чемпіонаті Європи.