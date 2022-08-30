Россиянин в Латвии высказался о запрете русского языка и жестко обматерил Путина (видео)

В своей речи молодой человек обильно использует нецензурные ругательства и не подбирает выражений, высказываясь о президенте РФ Владимире Путине с его войной.

"Я вас поздравляю. Отныне использование русского языка на рабочем месте в Латвии как минимум будет караться предупреждением, а как максимум - штрафом. Скоро русский язык на всех рабочих местах в Латвии будет запрещен, потому что это будет очень дорого обходиться как вашему карману, так и карману работодателя", - говорит россиянин.

Он также привел собственный пример, когда недавно начальник на работе в ответ на вопрос на русском языке попросил его озвучить на английском, потому что "уже многие руководители получили сигнал от выше стоящих инстанций, что отныне русский язык на работах неприемлем".

Мужчина считает, что скоро в Латвии может сложиться ситуация, когда за русский язык на рабочих местах будут штрафовать, будут проводиться разнообразные проверки и инспекции.

"И вот скажите мне, какого х*ра 24 февраля этому плешивому кретину пукину не сиделось в своем пропер**нном кресле на ж*пе ровно? Вот если бы он 24 февраля не устроил бы всю эту х**ню - и памятники, бл**ь, бы стояли, и на**й русский язык бы в Латвии пожил. Его притесняли, но так, лайтовенько, чтобы не вы**ывались. А теперь русские, бл**ь, это ниже чем рабы.

Что же тебе, с*ка, русских так хотелось спасти, что теперь тут реально русофобия!? И прикол знаете в чем? Что этот же придурок сейчас решит, что е**ть памятники сносят, русских притесняют - а давайте и сюда придем, русских "спасти"", - возмущается россиянин.

Молодой человек в этом контексте называет власти Латвии "вообще бесстрашными", так как она "накинулись на русский", когда РФ устраивает массивные бомбежки и ракетные удары по Украине якобы с целью "денацификации".

"Арестович тоже в интервью говорит, что Латвии тоже не мешало бы готовиться к войне, потому что Россия на Латвию скоре нападет, чем нет. А он "спасать" придет. Мало того, что он лишил возможности на своем родном языке тут пиликать, так он сейчас еще придет мне дом раз**бет, этот "спасатель" недоделанный!?

И вот я вам говорил, что латвийское правительство раньше принимало решения такие... странненькие, но жить можно было. Но после того как Путин делает какую-нибудь х**ню - в Латвии решения, которые ты смотришь и которые они принимают, "дабл двести" этой еб**утой х**ни начинается. Спасибо, бл**ь, конченный ты плешивый муд**б!" - не сдерживает эмоций проживающий в Латвии молодой человек, говоря о Путине.

Посмотреть ролик с обращением россиянина в Латвии можно по этой ссылке - предупреждаем, на видео звучат грубые бранные слова!