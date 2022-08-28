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Минэкономики Латвии откажется от использования русского языка в коммуникации

Новина українською →
Латвия, Воскресенье 28 августа 2022 16:09
Минэкономики Латвии откажется от использования русского языка в коммуникации Фото: Минэкономики Латвии откажется от использования русского языка в коммуникации (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Минэкономики Латвии планирует полностью отказаться от использования русского языка в коммуникации, начиная с осени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра экономики Латвии Илзе Индриксоне, которое приводит Delfi.

По ее словам, с 1 сентября ведомство и подчиненные ему учреждения будут предоставлять информацию и общаться с клиентами только на государственном языке.

"Как и в любой другой стране Европы, государственные учреждения в Латвии должны использовать в коммуникации с людьми и СМИ только государственный язык. Иначе выглядит так, что государство не просто признает русский язык как имеющий особый статус по сравнению с языками других этнических меньшинств, но и продвигает усиление двуязычия. Пора изменить это", - заявила Индриксоне.

Напомним, ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что всех нелояльных русскоговорящих в стране необходимо изолировать от общества.

Также мы писали, что в Алуксненском крае Латвии пропал памятник партизанам советской армии, который подлежал демонтажу.

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