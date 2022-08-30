Росіянин в Латвії висловився про заборону російської мови і жорстко обматюкав Путіна (відео)

У своїй промові молодий чоловік рясно використовує нецензурні лайки і не підбирає виразів, висловлюючись про президента РФ Володимира Путіна з його війною.

"Я вас вітаю. Відтепер використання російської мови на робочому місці в Латвії як мінімум каратиметься попередженням, а як максимум - штрафом. Скоро російська мова на всіх робочих місцях в Латвії буде заборонена, тому що це буде дуже дорого обходитися як вашій кишені, так і кишені роботодавця", - говорить росіянин.

Він також навів власний приклад, коли нещодавно начальник на роботі у відповідь на питання російською мовою попросив її озвучити англійською, тому що "вже багато керівників отримали сигнал від вище стоять інстанцій, що відтепер російська мова на роботах неприйнятна".

Чоловік вважає, що скоро в Латвії може скластися ситуація, коли за російську мову на робочих місцях штрафуватимуть, будуть проводитися різноманітні перевірки та інспекції.

"І от скажіть мені, якого х*ра 24 лютого цьому плішивому кретину пукіну не сиділося у своєму пропер**нному кріслі на д*пі рівно? Ось якби він 24 лютого не влаштував би всю цю х**ню - і пам'ятники, бл**ь, б стояли, і на**й російська мова б в Латвії пожила. Її гнобили, але так, лайтовенько, щоб не ви**бувалися. А тепер росіяни, бл**ь, це нижче ніж раби.

Що ж тобі, с*ка, росіян так хотілося врятувати, що тепер тут реально русофобія!? І прикол знаєте в чому? Що цей же придурок зараз вирішить, що ї**ть пам'ятники зносять, росіян утискають - а давайте і сюди прийдемо, росіян "врятувати"", - обурюється росіянин.

Молода людина в цьому контексті називає владу Латвії "взагалі безстрашною", оскільки вона "накинулися на російську", коли РФ влаштовує масивні бомбардування і ракетні удари по Україні нібито з метою "денацифікації".

"Арестович теж в інтерв'ю каже, що Латвії теж не завадило б готуватися до війни, тому що Росія на Латвію скоріше нападе, ніж ні. А він "рятувати" прийде. Мало того, що він позбавив можливості своєю рідною мовою тут пілікати, так він зараз ще прийде мені будинок раз**бе, цей "рятувальник" недороблений!?

І ось я вам говорив, що латвійський уряд раніше приймав рішення такі... дивненькі, але жити можна було. Але після того, як Путін робить якусь х**ню - в Латвії рішення, які ти дивишся і які вони приймають, "дабл двісті" цієї їб**утої х**ні починається. Дякую, бл**ь, кінчений ти лисий муд**б!" - не стримує емоцій молода людина, яка проживає в Латвії, кажучи про Путіна.

Подивитися ролик зі зверненням росіянина в Латвії можна за цим посиланням - попереджаємо, на відео звучать грубі лайливі слова!