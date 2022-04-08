Россияне не верили, что в украинских селах есть газ и рыли окопы по трубам (видео)

Российские захватчики очень удивились, что в украинских селах есть газ, который на самом деле проводили туда еще в первые годы независимости.
Видео с рассказами очевидцев опубликовали в прессслужбе Генштаба ВСУ.
Оккупанты не поверили и начали копать.
"Как рыли, я говорю, что здесь газ... Тогда приехал второй и сказал, в России газа нет - копай. Он копал и перекопал и трубу и все..." - рассказывает жительница одного из украинских сел.
В одном из окопов стоит стиральная машинка, которую забрали из заброшенного хозяевами дома. Технику так и оставили, когда убегали.
Ранее мы писали, что оккупанты вынесли из школы ноутбуки и столы, а детям пожелали "мира и успехов в учебе".
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