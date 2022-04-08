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Росіяни не вірили, що в українських селах є газ і рили окопи по трубах (відео)

Колаж РБК-Україна: Російських військових здивував газ в селах України
Автор: Світлана Мащенко

Російські загарбники дуже здивувалися, що в Українських селах є газ, який насправді проводили туди ще в перші роки незалежності.

Відео з розповідями очевидців опублікували в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Окупанти не повірили і почали копати.

"Як рили, я кажу, що тут газ... Тоді приїхав другий і сказав, в Росії газу нема - копай. Він копав і перекопав і трубу і все..." - розповідає мешканка одного з українських сіл.

В одному з окопів стоїть пральна машинка, яку забрали з покинутого господарями дому. Техніку так і лишили, коли втікали.

Раніше ми писали, що окупанти винесли зі школи ноутбуки і столи, а дітям побажали "миру і успіхів у навчанні".

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