Росіяни не вірили, що в українських селах є газ і рили окопи по трубах (відео)

Російські загарбники дуже здивувалися, що в Українських селах є газ, який насправді проводили туди ще в перші роки незалежності.
Відео з розповідями очевидців опублікували в пресслужбі Генштабу ЗСУ.
Окупанти не повірили і почали копати.
"Як рили, я кажу, що тут газ... Тоді приїхав другий і сказав, в Росії газу нема - копай. Він копав і перекопав і трубу і все..." - розповідає мешканка одного з українських сіл.
В одному з окопів стоїть пральна машинка, яку забрали з покинутого господарями дому. Техніку так і лишили, коли втікали.
Раніше ми писали, що окупанти винесли зі школи ноутбуки і столи, а дітям побажали "миру і успіхів у навчанні".
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