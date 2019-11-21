Россияне украли с украинских кораблей даже нижнее белье: моряки в шоке

Россия вернула украинские катера, которые были захвачены у берегов аннексированного Крыма. Катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яна Капу" были возвращены украинским военным. Однако, все судна были разграблены, и как сообщил моряк Андрей Эйдер, оккупанты не побрезговали даже нижним бельем.

Он написал на своей странице в социальной сети, что на катере были выкручены плафоны с лампами и плита для приготовления еды.

"Доброй ночи. Сегодня был очень насыщенный день. После всего пережитого, наверное, я уже не должен ничему удивляться, но…Наверное, плафоны с лампами украли. Вот у меня есть вопрос, хорошо, плиту для еды (она была инвекторная, дорогая), но зачем плафоны красть? Хотя это такое, у меня осталась всего одна пара нижнего белья, было там пар 20. Вот зачем вам б/у труханы? Вот что не пойму, никогда", - написал моряк.

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Кроме того, после осмотра возвращенных кораблей, выяснилось, что россияне украли имущество и других моряков, с катеров вынесли огнетушители, фонари освещения и даже унитазы.

Как отметил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, корабли были в таком ужасном состоянии, что их пришлось тянуть в порт на буксире.