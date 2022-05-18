Россияне убили мужчину, который помог эвакуироваться сотням херсонцев. Сейчас его семье нужна помощь
Российские военные убили Антона, который был предпринимателем и примером человечности патриотизма. Мужчина помог сотне людей из Херсонской области во время оккупации приехать на территории, подконтрольные Украине.
Об этом рассказали на странице ГО "Место силы".
У Антона осталась жена и четверо детей. Он целенаправленно выбрал путь волонтерства и помощи людям.
За все время войны Антон вывез из Херсона более 100 человек и привез в область тонны гуманитарной помощи. Он выезжал на территорию неоккупированной Украины более 30 раз и привозил людей, которые бежали от оккупантов.
"Рашисты убили его и расстреляли очередную эвакуационную колонну. Кое-кто смог вернуться, многие остались там, как и наш собрат Антон", - сказано в сообщении.
Антона похоронили местные жители, место захоронения пока неизвестно.
Неравнодушные украинцы могут помочь жене Антона.
Номер карты Людмила Кушнир (жена)
4149 4993 4261 9259
У Антона осталась жена и четверо детей (фото: facebook.com/mistoo.sily)
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