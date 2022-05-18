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Россияне убили мужчину, который помог эвакуироваться сотням херсонцев. Сейчас его семье нужна помощь

Новина українською →
Среда 18 мая 2022 13:18
Россияне убили мужчину, который помог эвакуироваться сотням херсонцев. Сейчас его семье нужна помощь Семье погибшего Антона нужна помощь (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Российские военные убили Антона, который был предпринимателем и примером человечности патриотизма. Мужчина помог сотне людей из Херсонской области во время оккупации приехать на территории, подконтрольные Украине.

Об этом рассказали на странице ГО "Место силы".

У Антона осталась жена и четверо детей. Он целенаправленно выбрал путь волонтерства и помощи людям.

За все время войны Антон вывез из Херсона более 100 человек и привез в область тонны гуманитарной помощи. Он выезжал на территорию неоккупированной Украины более 30 раз и привозил людей, которые бежали от оккупантов.

"Рашисты убили его и расстреляли очередную эвакуационную колонну. Кое-кто смог вернуться, многие остались там, как и наш собрат Антон", - сказано в сообщении.

Антона похоронили местные жители, место захоронения пока неизвестно.

Неравнодушные украинцы могут помочь жене Антона.

Номер карты Людмила Кушнир (жена)

4149 4993 4261 9259

Россияне убили мужчину, который помог эвакуироваться сотням херсонцев. Сейчас его семье нужна помощьРоссияне убили мужчину, который помог эвакуироваться сотням херсонцев. Сейчас его семье нужна помощьУ Антона осталась жена и четверо детей (фото: facebook.com/mistoo.sily)

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