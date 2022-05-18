Росіяни вбили чоловіка, який допоміг евакуюватися сотням херсонців. Зараз його родині потрібна допомога
Російські військові вбили Антона, який був підприємцем і прикладом людяності патріотизму. Чоловік допоміг сотні людей з Херсонської області під час окупації приїхати на території, підконтрольні Україні.
Про це розповіли на сторінці ГО "Місце сили".
У Антона залишилася дружина і четверо дітей. Він цілеспрямовано обрав шлях волонтерства та допомоги людям.
За весь час війни Антон вивіз з Херсона понад 100 осіб і привіз в область тонни гуманітарної допомоги. Він виїжджав на територію неокупованої України більше 30 разів і привозив людей, які втекли від окупантів.
"Рашисти вбили його і розстріляли чергову евакуаційну колону. Дехто зміг повернутися, багато хто залишився там, як і наш побратим Антон", - сказано в повідомленні.
Антона поховали місцеві жителі, місце поховання поки невідомо.
Небайдужі українці можуть допомогти дружині Антона.
Номер карти Людмила Кушнір (дружина)
4149 4993 4261 9259
У Антона залишилася дружина і четверо дітей (фото: facebook.com/mistoo.sily)
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