Россияне обстреляли Авдеевку: дома превратились в груду камней (ужасные фото)

Российские наемники "ДНР" снова обстреляли гражданских. И на этот раз также под обстрел попал частный сектор Авдеевки.

О последствиях рассказали на Facebook - странице Операции объединенных сил, где появились и фото разрушенных зданий.

Сообщается, что российско-оккупационные войска стреляли из запрещенных Минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем и минометов калибра 120 мм.

В результате обстрела пострадало несколько частных домов местных жителей. Один дом разрушен пожаром. На фотографиях также видно, что минами и снарядами уничтожены дворы.

Фото: оккупанты обстреляли Авдеевку (фото facebook.com/pressjfo.news)

К счастью, в результате атаки оккупантов никто из мирных жителей Авдеевки не пострадал.

"О нарушении режима прекращения огня украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении ООС.