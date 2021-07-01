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Россияне обстреляли Авдеевку: дома превратились в груду камней (ужасные фото)

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Четверг 01 июля 2021 15:13
Россияне обстреляли Авдеевку: дома превратились в груду камней (ужасные фото) Фото: россияне снова обстреляли Авдеевку (фото facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Людмила Жукова

Российские наемники "ДНР" снова обстреляли гражданских. И на этот раз также под обстрел попал частный сектор Авдеевки.

О последствиях рассказали на Facebook- странице Операции объединенных сил, где появились и фото разрушенных зданий.

Сообщается, что российско-оккупационные войска стреляли из запрещенных Минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем и минометов калибра 120 мм.

В результате обстрела пострадало несколько частных домов местных жителей. Один дом разрушен пожаром. На фотографиях также видно, что минами и снарядами уничтожены дворы.

Россияне обстреляли Авдеевку: дома превратились в груду камней (ужасные фото)Россияне обстреляли Авдеевку: дома превратились в груду камней (ужасные фото)Россияне обстреляли Авдеевку: дома превратились в груду камней (ужасные фото)Россияне обстреляли Авдеевку: дома превратились в груду камней (ужасные фото)Россияне обстреляли Авдеевку: дома превратились в груду камней (ужасные фото)Россияне обстреляли Авдеевку: дома превратились в груду камней (ужасные фото)Россияне обстреляли Авдеевку: дома превратились в груду камней (ужасные фото)Фото: оккупанты обстреляли Авдеевку (фото facebook.com/pressjfo.news)

К счастью, в результате атаки оккупантов никто из мирных жителей Авдеевки не пострадал.

"О нарушении режима прекращения огня украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении ООС.

Напомним, что под обстрелом оккупантов на Донбассе погиб украинский военный.

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Авдеевка
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