Росіяни обстріляли Авдіївку: будинки перетворилися на купу каміння (жахливі фото)
Росіїські найманці "ДНР" знову обстріляли цивільних. І цього разу також під обстріл потрапив приватний сектор Авдіївки.
Про наслідки розповіли на Facebook-сторінці Операції об'єднаних сил, де з'явилися і фото зруйнованих будівель.
Повідомляється, що російсько-окупаційні війська стріляли з заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем та мінометів калібру 120 мм.
Внаслідок обстрілу постраждало кілька приватних осель місцевих мешканців. Один будинок зруйновано пожежею. На фотографіях також видно, що мінами та снарядами понівечені двори.
Фото: окупанти обстріляли Авдіївку (facebook.com/pressjfo.news)
На щастя, у результаті атаки окупантів ніхто з мирних жителів Авдіївки не постраждав.
"Про порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК проінформувала СММ ОБСЄ", - йдеться у повідомленні ООС.
Нагадаємо, що під обстрілом окупантів на Донбасі загинув український військовий.