Россияне на МКС заделали две трещины на борту, но утечка воздуха продолжается

Утром 13 марта космонавт Сергей Рыжиков проинформировал специалиста ЦУП о снижении давления на 52 миллиметра ртутного столбика за одиннадцать с половиной часов - с 730 до 678 миллиметра.

Сейчас потери воздуха компенсируют за счет воздуха, азота и кислорода, которые доставляют на борт МКС с Земли.

Отметим, что несколько дней назад космонавт при помощи герметика заделал трещины возле трубопровода системы обеспечения теплового режима. Как выяснилось, решить проблему утечки воздуха не удалось.

С августа экипаж МКС занимается поиском и устранением утечки воздуха в российском модуле "Звезда". Высказывалось мнение, что разгерметизация может быть связана с возрастом станции, но руководство "Роскосмоса" заверяло, что модули МКС способны проработать намного дольше своего гарантийного срока.

В настоящее время на борту МКС находятся россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, японец Соити Ногути, а также астронавты США Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер.