Росіяни на МКС залатали дві тріщини на борту, але витік повітря триває

На Міжнародній космічній станції в російському модулі "Зірка" в проміжній камері фіксують продовження витоку повітря, хоча космонавти нещодавно залатали дві тріщини на борту.
Про це стало відомо з переговорів екіпажу станції з Центром управління польотами, трансляція яких ведеться на сайті NASA.
Вранці 13 березня космонавт Сергій Рижиков поінформував спеціаліста ЦУП про зниження тиску на 52 міліметри ртутного стовпчика за одинадцять з половиною годин - з 730 до 678 міліметра.
Зараз втрати повітря компенсують за рахунок повітря, азоту і кисню, які доставляють на борт МКС з Землі.
Зауважимо, що кілька днів тому космонавт за допомогою герметика заклав тріщини біля трубопроводу системи забезпечення теплового режиму. Як з'ясувалося, розв'язати проблему витоку повітря не вдалося.
Від серпня екіпаж МКС займається пошуком і усуненням витоку повітря в російському модулі "Зірка". Висловлювалася думка, що розгерметизація може бути пов'язана з віком станції, але керівництво "Роскосмосу" запевняло, що модулі МКС здатні пропрацювати набагато довше за свій гарантійний строк.
Нині на борту МКС перебувають росіяни Сергій Рижиков та Сергій Кудь-Свєрчков, японець Соїті Ногуті, а також астронавти США Кетлін Рубінс, Майкл Хопкінс, Віктор Гловер та Шеннон Волкер.
Раніше повідомлялося, що в лютому на МКС російським космонавтам відключили систему подачі кисню через витік повітря.
Також ми писали про те, що в грудні 2020-го в Центрі управління польотами заявили, що в російському модулі на МКС вже втрачається резерв безпеки по газах.