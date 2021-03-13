Росіяни на МКС залатали дві тріщини на борту, але витік повітря триває

Вранці 13 березня космонавт Сергій Рижиков поінформував спеціаліста ЦУП про зниження тиску на 52 міліметри ртутного стовпчика за одинадцять з половиною годин - з 730 до 678 міліметра.

Зараз втрати повітря компенсують за рахунок повітря, азоту і кисню, які доставляють на борт МКС з Землі.

Зауважимо, що кілька днів тому космонавт за допомогою герметика заклав тріщини біля трубопроводу системи забезпечення теплового режиму. Як з'ясувалося, розв'язати проблему витоку повітря не вдалося.

Від серпня екіпаж МКС займається пошуком і усуненням витоку повітря в російському модулі "Зірка". Висловлювалася думка, що розгерметизація може бути пов'язана з віком станції, але керівництво "Роскосмосу" запевняло, що модулі МКС здатні пропрацювати набагато довше за свій гарантійний строк.

Нині на борту МКС перебувають росіяни Сергій Рижиков та Сергій Кудь-Свєрчков, японець Соїті Ногуті, а також астронавти США Кетлін Рубінс, Майкл Хопкінс, Віктор Гловер та Шеннон Волкер.