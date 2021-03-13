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Росіяни на МКС залатали дві тріщини на борту, але витік повітря триває

Автор: Володимир Костирін

На Міжнародній космічній станції в російському модулі "Зірка" в проміжній камері фіксують продовження витоку повітря, хоча космонавти нещодавно залатали дві тріщини на борту.

Про це стало відомо з переговорів екіпажу станції з Центром управління польотами, трансляція яких ведеться на сайті NASA.

Вранці 13 березня космонавт Сергій Рижиков поінформував спеціаліста ЦУП про зниження тиску на 52 міліметри ртутного стовпчика за одинадцять з половиною годин - з 730 до 678 міліметра.

Зараз втрати повітря компенсують за рахунок повітря, азоту і кисню, які доставляють на борт МКС з Землі.

Зауважимо, що кілька днів тому космонавт за допомогою герметика заклав тріщини біля трубопроводу системи забезпечення теплового режиму. Як з'ясувалося, розв'язати проблему витоку повітря не вдалося.

Від серпня екіпаж МКС займається пошуком і усуненням витоку повітря в російському модулі "Зірка". Висловлювалася думка, що розгерметизація може бути пов'язана з віком станції, але керівництво "Роскосмосу" запевняло, що модулі МКС здатні пропрацювати набагато довше за свій гарантійний строк.

Нині на борту МКС перебувають росіяни Сергій Рижиков та Сергій Кудь-Свєрчков, японець Соїті Ногуті, а також астронавти США Кетлін Рубінс, Майкл Хопкінс, Віктор Гловер та Шеннон Волкер.

Раніше повідомлялося, що в лютому на МКС російським космонавтам відключили систему подачі кисню через витік повітря.

Також ми писали про те, що в грудні 2020-го в Центрі управління польотами заявили, що в російському модулі на МКС вже втрачається резерв безпеки по газах.

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