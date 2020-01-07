ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Росіяни масово почали їздити в Крим через Україну (відео)

STYLERЖиття    07.01.2020 - 15:19
Росіяни масово почали їздити в Крим через Україну (відео)
Росіяни зачастили в Крим через материкову Україну (Фото: колаж РБК-Україна)

Росіяни не поспішають потрапити на український півострів через Кримський міст

Росіяни почали масово їздити до окупованого Криму через материкову Україну, а не через "Керченський міст", навіть після відкриття залізничного сполучення наприкінці грудня 2019-го.

В Мелітополі Запорізької області, який здавна називають "воротами" на кримський півострів, останнім часом часто стали помічати авто з російською реєстрацією.

Нагадаємо, що траса Е105 проходить через Мелітополь і веде до КПВВ "Чонгар" в Херсонській області - пункт пропуску до Криму.

Крім того, у Костянтинівці під Мелітополем нещодавно звернули увагу на таксі з московськими номерами, яке курсувало містом, передає РІА "Мелітополь".

Видання зазначає, що в Мелітополі після анексії українського Криму росіяни з'являлися досить рідко, але останнім часом на дорогах міста машини з московськими номерами стали з'являтися частіше.

Так, деякі жителі російської столиці після відкриття руху поїздів на Кримському мосту (сполученням Москва - Сімферополь та Санкт-Петербур - Севастополь) все-таки воліють їхати в Крим через територію материкової України.

В мережі опублікували відео, на якому москвичі в Мелітополі проїжджають головним проспектом в південному напрямку.

Додамо, що запуск поїздів по Кримському мосту загрожує росіянам кримінальною справою. У прокуратурі АРК після незаконного перетину складом кордону та попадання на територію анексованого українського півострова відкривають виробництво.

Відео: Росіяни зачастили в Крим через материкову Україну

Розцілувала "путінський" поїзд: в мережі викрили постановку пропагандистів в Криму РосЗМІ завели пасажирів поїзда через Кримський міст до "чистилища"
Новини України МелітопольКримКрымский мост
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся