Россияне хотели сорвать концерт Поляковой в Израиле, когда она говорила о Мариуполе (видео)

В частности, певица поделилась, что носит на руке браслет, который ей подарила девочка из Мариуполя.

По словам звезды, маленькая украинка вместе с родителями находилась в драмтеатре, когда туда попала российская ракета. Девушка с семьей выжила. Поэтому когда ребенок увидел свою любимую певицу, то подарил ей браслет, который плела в подвале.

Оля Полякова рассказала, что россияне хотели сорвать ее концерт в Израиле

Тогда Оля пообещала, что снимет его только после победы Украины.

Однако во время рассказа щемящей истории произошел инцидент, на который певица обратила внимание со сцены. Кому-то из присутствующих зрителей не понравилась правда о вторжении России в Украину.

"Когда произошло российское вторжение в Украину, все были страшно напуганы, разбиты... Это что такое? Кто не знает этой информации? Украинцы, вы здесь?" - написала певица.

По словам Поляковой, несмотря на попытку сорвать ее концерт со стороны нескольких сторонников Путина, на концерте она почувствовала невероятную поддержку Украины от зрителей