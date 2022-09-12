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Росіяни хотіли зірвати концерт Полякової в Ізраїлі, коли вона говорила про Маріуполь (відео)

Оля Полякова розповіла про неадекватних росіян на концерті (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українська співачка Оля Полякова розповіла, що росіяни намагалися зірвати її концерт в Ашдоді, Ізраїль. Під час благодійного виступу зірка розповідала історії про війну в Україні.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема, співачка поділилася, що носить на руці браслет, який їй подарувала дівчинка з Маріуполя.

За словами зірки, маленька українка разом з батьками перебувала у драмтеатрі, коли туди влучила російська ракета. Дівчина з сім'єю вижила. Тож коли дитина побачила свою улюблену співачку, то подарувала їй браслет, який плела у підвалі.

Оля Полякова розповіла, що росіяни хотіли зірвати її концерт в Ізраїлі

Тоді Оля пообіцяла, що зніме його лише після перемоги України.

Однак, під час розповіді щемливої історії стався інцидент, на який співачка звернула увагу зі сцени. Комусь з присутніх глядачів не сподобалась правда про вторгнення Росії в Україну.

"Коли відбулося російське вторгнення в Україну, всі були страшенно налякані, розбиті… Це що таке? Хтось не знає цієї інформації? Українці, ви тут?" - написала співачка.

За словами Полякової, попри спробу зірвати її концерт з боку декількох прихильників Путіна, на концерті вона відчула неймовірну підтримку України від глядачів

Раніше ми повідомляли, що Оля Полякова спалила свій кокошник та зробила це в містичний спосіб.

Також співачка розповідала, чому так багато розлучень під час війни.

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Оля Полякова