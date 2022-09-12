ua ru
Пн, 12 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни хотіли зірвати концерт Полякової в Ізраїлі, коли вона говорила про Маріуполь (відео)

Новость на русском →
Ізраїль, Понеділок 12 вересня 2022 14:52
Росіяни хотіли зірвати концерт Полякової в Ізраїлі, коли вона говорила про Маріуполь (відео) Оля Полякова розповіла про неадекватних росіян на концерті (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українська співачка Оля Полякова розповіла, що росіяни намагалися зірвати її концерт в Ашдоді, Ізраїль. Під час благодійного виступу зірка розповідала історії про війну в Україні.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема, співачка поділилася, що носить на руці браслет, який їй подарувала дівчинка з Маріуполя.

За словами зірки, маленька українка разом з батьками перебувала у драмтеатрі, коли туди влучила російська ракета. Дівчина з сім'єю вижила. Тож коли дитина побачила свою улюблену співачку, то подарувала їй браслет, який плела у підвалі.

Росіяни хотіли зірвати концерт Полякової в Ізраїлі, коли вона говорила про Маріуполь (відео)Оля Полякова розповіла, що росіяни хотіли зірвати її концерт в Ізраїлі

Тоді Оля пообіцяла, що зніме його лише після перемоги України.

Однак, під час розповіді щемливої історії стався інцидент, на який співачка звернула увагу зі сцени. Комусь з присутніх глядачів не сподобалась правда про вторгнення Росії в Україну.

"Коли відбулося російське вторгнення в Україну, всі були страшенно налякані, розбиті… Це що таке? Хтось не знає цієї інформації? Українці, ви тут?" - написала співачка.

За словами Полякової, попри спробу зірвати її концерт з боку декількох прихильників Путіна, на концерті вона відчула неймовірну підтримку України від глядачів

Раніше ми повідомляли, що Оля Полякова спалила свій кокошник та зробила це в містичний спосіб.

Також співачка розповідала, чому так багато розлучень під час війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Оля Полякова
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя