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Россияне готовят украинских детей к войне: учат собирать автоматы и снимать растяжки (видео)

В Донецкой области россияне учат детей собирать автоматы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В селе Мелекино Донецкой области российские оккупанты начали учить украинских детей военному делу. В частности, в "лагере неопионерии путинюгента" детям показывают, как обращаться с оружием.

Видео в Telegarm опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, такие "учения" проходят для детей из Мариуполя и Волновахи.

Оккупанты детей учат:

  • снимать растяжки;
  • собирать/разбирать автомат;
  • тактическому бою;
  • боевому сложению парашюта;
  • тактической медицины

Андрющенко говорит, что россияне с детства учат украинских детей убивать.

"Они реально готовят наших детей убивать их сверстников с детства. Только за то, что они не русские", - написал он.

На видео говорится, что такие навыки пригодятся несовершеннолетним, которые будут связывать свою жизнь с военным делом. Однако это может только травмировать детей и сделать их жестокими.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе угрожают отбирать у родителей детей, которые не будут ходить в школу.

Также мы писали, в Мариуполе доставлена скорой женщина всю ночь просидела на скамейке под отделением больницы.

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Мариуполь