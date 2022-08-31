Россияне готовят украинских детей к войне: учат собирать автоматы и снимать растяжки (видео)

В селе Мелекино Донецкой области российские оккупанты начали учить украинских детей военному делу. В частности, в "лагере неопионерии путинюгента" детям показывают, как обращаться с оружием.
Видео в Telegarm опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, такие "учения" проходят для детей из Мариуполя и Волновахи.
Оккупанты детей учат:
Андрющенко говорит, что россияне с детства учат украинских детей убивать.
"Они реально готовят наших детей убивать их сверстников с детства. Только за то, что они не русские", - написал он.
На видео говорится, что такие навыки пригодятся несовершеннолетним, которые будут связывать свою жизнь с военным делом. Однако это может только травмировать детей и сделать их жестокими.
Ранее мы сообщали, что в Мариуполе угрожают отбирать у родителей детей, которые не будут ходить в школу.
Также мы писали, в Мариуполе доставлена скорой женщина всю ночь просидела на скамейке под отделением больницы.