Россияне готовят украинских детей к войне: учат собирать автоматы и снимать растяжки (видео)

По его словам, такие "учения" проходят для детей из Мариуполя и Волновахи.

Оккупанты детей учат:

снимать растяжки;

собирать/разбирать автомат;

тактическому бою;

боевому сложению парашюта;

тактической медицины

Андрющенко говорит, что россияне с детства учат украинских детей убивать.

"Они реально готовят наших детей убивать их сверстников с детства. Только за то, что они не русские", - написал он.

На видео говорится, что такие навыки пригодятся несовершеннолетним, которые будут связывать свою жизнь с военным делом. Однако это может только травмировать детей и сделать их жестокими.