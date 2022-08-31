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Росіяни готують українських дітей до війни: вчать збирати автомати і знімати розтяжки (відео)

У Донецькій області росіяни вчать дітей збирати автомати (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У селі Мелекіне Донецькій області російські окупанти почали вчити українських дітей військовій справі. Зокрема, у "таборі неопіонерї путін'югента" дітям показують, як поводитися зі зброєю.

Відео у Telegarm опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, такі "навчання" проходять для дітей з Маріуполя та Волновахи.

Окупанти дітей навчають:

  • знімати розтяжки;
  • збирати/розбирати автомат;
  • тактичному бою;
  • бойовому складанню парашута;
  • тактичної медицини

Андрющенко каже, що росіяни з дитинства навчають українських дітей вбивати.

"Вони реально готують наших дітей вбивати їхніх однолітків із дитинства. Лише за те, що вони не росіяни", - написав він.

На відео говориться, що такі навички знадобляться неповнолітнім, які будуть пов'язувати своє життя з військовою справою. Однак, це може лише може травмувати дітей та зробить їх жорстокими.

Раніше ми повідомляли, що в Маріуполі погрожують відбирати у батьків дітей, які не ходитимуть до школи.

Також ми писали, у Маріуполі доставлена швидкою жінка всю ніч просиділа на лавці під відділенням лікарні.

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Маріуполь