Россияне эпично опозорились из-за Дня Победы: поздравили не тех ветеранов

День Победы в этом году пройдет в условиях карантина. При этом в России произошел комический случай. На торце многоэтажного дома в Усинске разместили праздничный плакат с изображением финского солдата.

После того, как в сети начался скандал, плакат сняли в тот же день, хотя он успел провисеть несколько часов. Об этом рассказал мэр Усинска Николай Такаев на своей странице во "ВКонтакте".

На скандальном баннере вместо советского солдата был изображен солдат с финским автоматом Suomi KP/3. При этом данное фото было сделано в Лапландии в мае 1944 года, когда Финляндия воевала на стороне нацистской Германии. По словам главы города, фото для плаката взяли из газеты.

Баннер с финским солдатом (фото из соцсетей)

Первый заместитель администрации города Татьяна Анисимова рассказала, что это ошибка сотрудников управления культуры. По ее словам, в дальнейшем там обязательно будут обсуждать проекты по оформлению города с общественным советом и специалистами.

Новость про баннер с финским солдатом быстро распространилась в сети и вызвала бурную дискуссию. Так многие считают, что это следствие низкого уровня культуры, а также истории, что вызвано последствием реформы системы образования.

Бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис разместил снимки баннера на своей странице в Facebook и назвал авторов плаката "жертвами ЕГЭ" по истории.

Стоит отметить, что это не единственная ошибка. Так в Таганроге к 9 мая на стене культурного центра вывесили плакат, на котором была фотография с немецкими солдатами и танком Т-4.

Напомним, что Россия стала эпицентром коронавируса в Европе. В РФ количество инфицированных насчитывает более 145 тысяч.

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