В оккупированном Донецке рассказали, как их "лечат" от коронавируса: шокирующее видео

Больница Вишневского в оккупированном Донецке (Фото: detecddonetsk.com.ua)

Стало известно, в каких условиях содержат пациентов с подозрением на COVID-19 в ОРДЛО

Коронавирус в Украине подтвердили уже у 10406 пациентов, и 1238 человек выздоровели. Тем временем, по информации штаба ООС, оккупационные администрации на неподконтрольной части Донбасса скрывают реальные сведения о заболеваемости COVID-19, где уже более 400 зараженных, а больницы переполнены.

Командующий Объединенных сил Владимир Кравченко рассказал, что в ОРДЛО сейчас существенно увеличилось число недовольных "способами" боевиков противодействовать распространению опасного вируса.

В сети появился рассказ жительницы оккупированного "ДНРовцами" Донецка о том, в каких условиях содержат пациентов с подозрениями на коронавирус и как их пытаются лечить.

Женщина находится в ЦГКБ №1 (больница Вишневского) и ожидает результаты теста, говорится в публикации на Telegram-канале "Dontel Донецкий телеграм".

Сообщается, что вместе с подругой она 10 апреля навещала родителей своей знакомой, которые находились в ГКБ №16 в Донецке с подозрением на COVID-19. У родных заболевание подтвердилось 15 апреля. Вечером 26 апреля у побывавших в больнице женщин стали проявляться симптомы: сухой кашель, боль в груди, температура около 38 градусов. Они совместно проживают в квартире.

"Вызвали "скорую". Приехавший медработник измерил им температуру и сказал "берите намордники, пойдемте в машину". Женщины успели собрать необходимые вещи. Сотрудники "скорой" более 20 минут выясняли по телефону, куда везти пациентов, как их оформлять и получали прочие указания", - говорится в публикации.

Затем больных доставили в больницу Вишневского к санпропускнику, где их просто подробно опросили, но осмотр не делали. С их слов и без проверки записали рост и вес, после чего поодиночке поместили в обыкновенные палаты терапевтического отделения.

27 апреля у пациенток взяли кровь на анализ и мазки из горла и носа для теста на COVID-19. Результатов спустя 3 дня нет, а сами медики говорят, что ничего не знают.

Покидать палаты запрещено. Каждый пациент с подозрением на коронавирус выходит несколько раз в день в туалет, надевая маску. Душ в отделении отсутствует. Сотрудники медучреждения палаты не убирают. Кормят 3 раза в день (суп с макаронами на воде, картофельное пюре, капуста, яйцо, хлеб, запеканка, чай), а на еду дают 5-7 минут, посуду требуют вернуть.

Принимать продукты от родных через медиков врачи не разрешают - "потому что так надо".

Всем находящимся в отделении людям с подозрением на коронавирус меряют температуру 2 раза в день. Утром врач проводит обход и просто спрашивает об общем самочувствии, но осмотр не делает.

"Также врачи не назначили и не проводят лечение для поступивших женщин, несмотря на наличие у них непостоянной температуры, кашля и прочих симптомов (даже если это не COVID-19). Медики говорят: "принимайте препараты, которые у вас есть с собой" (хорошо, что они есть). И единожды выдали одну таблетку парацетамола", - рассказывается в паблике.

Также в сети опубликовали видео из этой больницы.

Видео: Как в оккупированном Донецке "лечат" больных коронавирусом

Ранее мы писали о том, что на оккупированной части Донбасса российские военные из-за коронавируса стали вывозить свои семьи. Местный житель рассказал, как проходила такая "эвакуация".