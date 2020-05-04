Росіяни епічно зганьбилися через Дня Перемоги: привітали не тих ветеранів

День Перемоги в цьому році пройде в умовах карантину. При цьому в Росії стався комічний випадок. На торці багатоповерхового будинку в Усінску розмістили святковий плакат із зображенням фінського солдата.

Після того, як в мережі почався скандал, плакат зняли в той же день, хоча він встиг провисіти кілька годин. Про це розповів мер Усінску Микола Такаєв на своїй сторінці у "ВКонтакте".

На скандальному банері замість радянського солдата був зображений солдат з фінським автоматом Suomi KP/3. При цьому дане фото було зроблено в Лапландії в травні 1944 року, коли Фінляндія воювала на боці нацистської Німеччини. За словами голови міста, фото для плаката взяли з газети.

Банер з фінським солдатом (фото з соцмереж)

Перший заступник адміністрації міста Тетяна Анісімова розповіла, що це помилка співробітників управління культури. За її словами, надалі там обов'язково будуть обговорювати проєкти по оформленню міста з громадською радою та фахівцями.

Новину про банер з фінським солдатом швидко поширилася в мережі й викликала бурхливу дискусію. Так багато хто вважає, що це наслідок низького рівня культури, а також історії, що викликано наслідком реформи системи освіти.

Колишній депутат Держдуми Віктор Алксніс розмістив знімки банера на своїй сторінці в Facebook і назвав авторів плакату "жертвами ЄДІ" з історії.

Варто зазначити, що це не єдина помилка. Так в Таганрозі до 9 травня на стіні культурного центру вивісили плакат, на якому була фотографія з німецькими солдатами й танком Т-4.

Нагадаємо, що Росія стала епіцентром коронавірусу в Європі. В РФ кількість інфікованих налічує понад 145 тисяч.

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