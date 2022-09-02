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Росіянам влаштували "карусель" в аеропортах Єгипту:"то вилітаємо, то не вилітаємо"

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Єгипет, П'ятниця 02 вересня 2022 16:39
Росіянам влаштували "карусель" в аеропортах Єгипту:"то вилітаємо, то не вилітаємо" Росіян кошмарять в аеропортах Єгипту (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Російським туристам катастрофічно не щастить в Хургаді та Шарм-ель-Шейху, двох найбільших аеропортах Єгипту. Пасажири Red Wings не можуть вилетіти вчасно, їх рейси регулярно переносять, а в самих аеропортах до росіян ставляться негативно.

Про це повідомляє видання "Турпром" з посиланням на блог однієї з мандрівниць.

Росіянка розповіла, що відбуваються серйозні збої з авіаперельотами на двох єгипетських напрямках - в Хургаді та Шарм-ель-Шейху. Пасажирів "маринують" годинами в аеропортах і постійно переносять рейси - "то вилітають, то не вилітають".

Рейс з Хургади в Шереметьєво переносили кілька разів і кожен раз - на кілька годин.

"У кращих традиціях російських авіакомпаній туристів привезли до літака, посадили та промаринували всередині, а потім відправили назад", - розповіла росіянка.

Вона додала, що пасажирів відвезли до літака на автобусі, але годину з нього не випускали. Автобус був без кондиціонера, моторошна спека. А потім сказали, що борт зламаний і потрібно чекати інший.

Але новий літак росіянам не надали й тому довелося лагодити зламаний. Тільки вночі, після 10 годин затримки, росіяни вилетіли додому.

А в Шарм-ель-Шейху не змогли полетіти понад 400 російських туристів. Їх маринували в аеропорту так само. Спочатку посадили в літак, потім висадили. Після багатьох годин очікування без їжі та води, їх відправили в якийсь готель.

"Ми сиділи в аеропорту до 19:00 (виліт був запланований на 12:45 - ред.) без води, без їжі. Нормальних коментарів авіакомпанія не дає. Всі відхрещуються - і туроператор, і авіакомпанія, представника досі немає", - пише росіянка.

Пізно ввечері туристам виділили готель, але зовсім не такий, як вони очікували. У номерах не було рушників, сталися крадіжки речей, а в добавок - вони потрапили під хвилю русофобських настроїв.

Туристи змогли вилетіти тільки вночі й у багатьох пасажирів згоріли квитки, бо кінцевим пунктом була не столиця РФ.

"У всіх згоріли квитки на стикувальні рейси з Москви до інших міст. Багатьом пора виходити на роботу. Всі кажуть: ніхто ні за що відповідальності не несе, це наші проблеми. Документів про скасування рейсів компанія і туроператор не надали. Ми знаходимося в підвішеному стані", - скаржаться росіяни в соціальних мережах.

До речі, раніше ми писали про те, що у Туреччині росіянку відмовилися везти відразу шість таксистів.

А ще розповідали про те, росіяни в Європі скуповують українські обкладинки на паспорт і вчать вітання українською мовою.

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