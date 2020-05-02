Россия выдвинула требования Италии после гумпомощи: скандал планетарного масштаба

Россия выставила требования к Италии после передачи гумпомощи в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране. Эксперты считают, что Москва прибегла к прямому шантажу. Как сообщил президент Комиссии по иностранным делам Сената Италии Вито Петрочелли, он получил официальное письмо из российской Госдумы о том, что Италия должна надавить на Брюссель.

Как сообщил Вито Петрочелли, он получил письмо от Леонида Слуцкого, председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам, в котором он призывает снять антироссийские санкции в связи с поставками так называемой гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Об этом пишет издание "НВ" со ссылкой на итальянское издание Linkiesta.

Так, российский политик просит представителя партии "Движение пяти звезд", которая входит в парламентскую коалицию, надавить на Брюссель с целью снятия санкций против РФ.

"Наконец-то Москва выставила счет", – говорится в сообщении.

Само письмо датируется еще 27 апреля. В нем депутат страны-оккупанта просит итальянского парламентария "сообщить об этом документе сенаторам".

"Западные страны, которые называют себя демократическими, наложили различные виды санкций на почти треть населения мира и не планируют их ослаблять даже на время борьбы с коронавирусом… Я обращаюсь ко всем политикам с призывом отказаться от деструктивной политики санкций", – пишет Слуцкий.

Россия выставила требования Италии из-за гумпомощи (фото: Linkiesta)

Напомним, что у премьера России подтвердили коронавирус.

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