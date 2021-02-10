Россия основала Одессу: на скандальный учебник по истории пожаловались в СБУ

По ее словам, еще в начале месяца было решение конкурсной комиссии министерства образования и науки о принятии данного учебника, в котором содержится российская точка зрения на события в Украине, в печать. При этом при обсуждении двое из шести членов комиссии выступали решительно против этого.

В итоге авторам скандального учебника дали 10 дней на обработку тех небольших замечаний, которые были у комиссии. Нардеп считает, что скорее всего 15 февраля министерство "может дать свой гриф и такой учебник пойдет в печать".

Пипа добавила, что подала обращение в спецслужбу, "чтобы они с этим вопросом разобрались".

Перед этим она обращала внимание главы МОН Сергея Шкарлета на эту же ситуацию, указывая на недопустимость данного учебника в школьной программе. Текст обращения нардеп опубликовала в своем Facebook.

Депутатское обращение к главе МОН из-за скандального учебника по истории Украины, в котором продвигаются идеи "русского мира" (фото: facebook.com/NataliyaPipaOfficialPage)

"Россия основала Одессу, Днепр, Симферополь, Севастополь... А если бы Гетманщина и Запорожье привели внутреннее устройство и экономическую модель к российскому образцу, то Россия не трогала бы Украинское государство!"

Вы представляете, что это наши дети могут прочитать в учебниках по истории Украины для 8 класса? А такие учебники, с явным запахом "русского мира", уже почти в руках украинских школьников!.. Основной посыл рекомендованных Комиссией (МОН) учебников: если бы Украина двигалась в российском направлении - и войны бы не было и вообще, жить было бы лучше. Речь идет не просто об искажении у учащихся представление об украинской истории XVI-XVIII веков, а о вложении в головы 8-классников концепции "Новороссии" и "большого российского брата". Крымские татары вообще представлены в русле советской концепции "турецко-татарской экспансии". О, а плагиат в этих учебниках - отдельная тема! Уже есть заявление Ученого совета Институт археографии НАН Украины: https: //cutt.ly/zkm7PZD. Суть заявления: появление в школах таких учебников - противоречит здравому смыслу", - написала возмущенная Пипа.

Ситуацию прокомментировал доктор исторических наук Института украинской археографии и источниковедения НАНУ Виктор Брехуненко. Он подчеркивает, что учебник авторства Марьяна Мудрого и его жена Елены Аркуши "насыщен системными антинаучными недостатками".

Эксперт напомнил, что Мудрый был в 2018 году автором другого скандального учебника истории Украины для 10 класса, который "ужаснул общественность". Тогда Львовский областной совет обратился в МОН с требованием не печатать книгу.

"Даже ученый совет Львовского национального университета имени Ивана Франко, где работает сам Марьян Мудрый, обратился в Министерство образования также с этой просьбой - не пускать этот учебник в школу, поскольку он содержит положения, которые несовместимы с научными вещами", - рассказал Брехуненко.

Заявление ученого совета относительно скандального школьного учебника для 8 класса (фото: archeos.org.ua)