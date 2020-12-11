Скандал из-за российских военных в учебнике: в МОН сделали громкое заявление

В украинском учебнике нашли фотоляп в статье о ВСУ (коллаж: РБК-Украина)

Скандал в украинском учебнике из-за статьи о ВСУ с фото солдат в российской экипировке вызвал резонанс в обществе и наделал шума в сети. В Министерстве образования и науки Украины прокомментировали ситуацию и заявили, что инцидент требует детального анализа,

За разъяснением по указанному вопросу министерство обратилось к коллективу авторов учебника, рассказали в пресс-службе МОН.

"Учебник "Защита Отечества. 10 класс" авторский коллектив создавал в 2017 году во время становления и развития ВСУ. Напечатан этот учебник в 2018 году. К 10 декабря 2020 года никаких замечаний к фотографии, размещенной на странице 114 (иллюстрация 24.9), не поступало. Указанная фотография использована, чтобы проиллюстрировать образцы современной армейской экипировки (летняя маскировочная форма, шлем баллистический, очки-маска защитные, бронежилет и т.д.). Экипировка только начинала массово поступать в ВСУ, в том числе и с помощью волонтеров. Рассматриваемая фотография не содержит никаких опознавательных знаков ни одной армии мира. Поэтому авторы сочли целесообразным использовать эту фотографию, чтобы продемонстрировать направления развития экипировка бойцов ВСУ", - передали в министерстве позицию авторов.

В МОН заявили, что этот школьный учебник прошел конкурсный отбор и был напечатан тиражом 157 944 экземпляров в 2018 году, когда министерством руководила Гриневич.

"Ляп" в украинском учебнике (фото: Telegram-канал "Фашик Донецкий")

В МОН также рассказали, что за предыдущие 6 лет качество подготовки школьной учебной литературы, которая печатается за государственные средства, была "значительно снижена": в учебниках были "допущены ошибки, неточности, содержится неуместна информация и тому подобное".

"С целью преодоления этого кризиса качества школьных пособий и учебников, которая спровоцирована непрофессионализмом или халатностью отдельных экс-чиновников, МОН перед ИМЗО поставило первоочередные задачи по кардинальному изменению механизма отбора учебников, которые будут печататься за государственные средства", - говорится в заявлении министерства.

Ранее сообщалось, что недавно в МОН объяснили "ляпы" в украинских учебниках про соду, которая лечит рак и заявили, что не видят ничего зазорного в совете бороться с онкологией с помощью этого средства.