Росія заснувала Одесу: на скандальний підручник з історії поскаржились в СБУ

За її словами, ще на початку місяця було рішення конкурсної комісії міністерства освіти і науки про прийняття даного підручника, в якому міститься російська точка зору на події в Україні, до друку. При цьому при обговоренні двоє з шести членів комісії виступали рішуче проти цього.

У підсумку авторам скандального підручника дали 10 днів на обробку тих невеликих зауважень, які були у комісії. Нардеп вважає, що, найімовірніше, 15 лютого міністерство "може дати свій гриф і такий підручник піде в друк".

Піпа додала, що подала звернення до спецслужб, "щоб вони з цим питанням розібралися".

Перед цим вона звертала увагу глави МОН Сергія Шкарлета на цю ж ситуацію, вказуючи на неприпустимість даного підручника у шкільній програмі. Текст звернення нардеп опублікувала у своєму Facebook.

Депутатське звернення до глави МОН через скандальний підручник з історії України, в якому просуваються ідеї "русского мира" (фото: facebook.com/NataliyaPipaOfficialPage)

"Росія заснувала Одесу, Дніпро, Сімферополь, Севастополь... А якби Гетьманщина і Запорожжя привели внутрішній устрій та економічну модель до російського зразка, то Росія не чіпала б Українську державу!"

Ви уявляєте, що це наші діти можуть прочитати в підручниках з історії України для 8 класу? А такі підручники з явним запахом "російського світу", вже майже в руках українських школярів!.. Основний посил рекомендованих Комісією (МОН) підручників: якби Україна рухалася в російському напрямку - і війни не було б взагалі, жити було б краще. Йдеться не просто про спотворення в учнів уявлення про українську історію XVI-XVIII століть, а про вкладання в голови 8-класників концепції "Новоросії" і "великого російського брата". Кримські татари взагалі подані в руслі радянської концепції "турецько-татарської експансії". О, а плагіат в цих підручниках - окрема тема! Вже є заява Ученої ради Інститут археографії НАН України:https://cutt.ly/zkm7PZD. Суть заяви: поява в школах таких підручників - суперечить здоровому глузду", - написала обурена Піпа.

Ситуацію прокоментував доктор історичних наук Інституту української археографії та джерелознавства НАНУ Віктор Брехуненко. Він наголошує, що підручник авторства Мар'яна Мудрого і його дружина Олени Аркуши "насичений системними антинауковими недоліками".

Експерт нагадав, що Мудрий був у 2018 році автором іншого скандального підручника історії України для 10 класу, який "жахнув громадськість". Тоді Львівська обласна рада звернулася до МОН з вимогою не друкувати книгу.

"Навіть вчена рада Львівського національного університету імені Івана Франка, де працює сам Мар'ян Мудрий, звернувся до Міністерства освіти також з цим проханням - не пускати цей підручник в школу, оскільки він містить положення, які несумісні з науковими речами", - розповів Брехуненко.

Заява вченої ради щодо скандального шкільного підручника для 8 класу (фото: archeos.org.ua)