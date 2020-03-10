Россия нарушила правила Евровидения: песни нет

Евровидение 2020 может пройти без России, так как группа Little Big до сих пор не представила свою песню, с которой собирается представлять РФ на конкурсе в Нидерландах.

На данный момент известно, что песня, с которой Little Big собирались "удивить зрителей" Евровидения 2020 с 12 по 16 мая, будет представлена широкой публике 13 марта. При этом последним днем подачи заявок для участия в конкурсе было 9 марта.

В то же время в России говорят, что никаких штрафных санкций на коллектив и страну-участницу наложено не будет, ведь до 9 марта нужно было подать лишь все документы в ЕВС. А вот сам публичный анонс конкурсной композиции зависит от самого вещателя и участников Евровидения.

Причина, по которой россияне до сих пор не представили песню для Евровидения 2020 - неизвестна. Так же, как и неизвестна причина, по которой Европейский вещательный союз пошел на такие уступки Little Big.

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Кроме того, следует обратить внимание и на то, что в одном из пунктов правил Евровидения говорится следующее: "каждая

Напомним, ранее появился 15-секундный фрагмент песни Little Big под названием "UNO", которую многие фанаты группы приняли как раз за новый трек для Евровидения 2020. Но вокалистка команды Софья Таюрская сразу же заявила, что трек к конкурсу не имеет никакого отношения.

Тажке мы писали о том, что украинская группа Go_A изменила песню на Евровидение 2020.