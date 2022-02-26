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Россия начала передислокацию резервов в приграничные с Украиной районы, - Генштаб

Автор: Людмила Жукова

Россия на момент утра 26 февраля начала передислокацию резервов в приграничные с Украиной районы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Российский оккупант продолжает наступательную операцию против Украины.

Враг начал передислокацию резервных подразделений в приграничные с Украиной районы и продолжает наносить авиационные удары по аэродромам, группировкам войск ВС Украины на Востоке и в северной части Киевской области. Осуществлены одиночные авиационные удары в районах Сумы, Полтава, Мариуполь.

С Черного моря враг совершил пуск крылатых ракет морского базирования Калибр по территории Украины.

Управление действиями тактической авиации РФ происходит на территории Беларуси и ТОТ Крым.

В районе Мозыря находятся батальонные тактические группы 35 общевойсковой армии Восточного ВО, которые могут быть применены для нанесения ударов по объектам на территории Украины.

Установлено временное место нахождения десятков единиц танков в районе Шумского и ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град" в районе Косовщина.

Напомним, что тяжелые бои в Василькове стихли. Оккупанты понесли большие потери.

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Генштаб ВСУРоссийская Федерация