RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Росія почала передислокацію резервів у прикордонні з Україною райони, - Генштаб

Автор: Людмила Жукова

Росія на момент ранку 26 лютого почала передислокацію резервів у прикордонні з Україною райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Російський окупант продовжує наступальну операцію проти України.

Ворог почав передислокацію резервних підрозділів у прикордонні з Україною райони і продовжує завдавати авіаційних ударів по аеродромах, угрупованнях Військ ЗС України на Сході та в північній частині Київської області. Здійснено поодинокі авіаційні удари в районах Суми, Полтава, Маріуполь.

З Чорного моря ворог здійснив пуск крилатих ракет морського базування Калібр по території України.

Управління діями тактичної авіації РФ відбувається на території Білорусі та Криму.

У районі Мозиря знаходяться батальйонні тактичні групи 35 загальновійськової армії Східного ВО, які можуть бути застосовані для нанесення ударів по об'єктах на території України.

Встановлено тимчасове місце знаходження десятків одиниць танків в районі Шумського і ракетних систем залпового вогню БМ-21 "Град" в районі Косівщина.

Нагадаємо, що важкі бої у Василькові стихли. Окупанти зазнали великих втрат.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУРосійська Федерація