Россия дважды разрушила жизнь и дом, но они начали в третий раз сначала: невероятная история украинской семьи

Дарья и Станислав Дмитриевы из Донецка. В 2014 году из-за вторжения России им пришлось покинуть родной город. В 2022 году РФ разрушила их жизнь во второй раз - теперь уже в Мариуполе.

Как им удалось справиться с потерями и где они в третий раз начали жизнь с нуля, рассказали в издании The Village.

В 2014 году Дарье и Станиславу пришлось уехать из Донецка. По профессии Даша - старший лейтенант полиции. Она родилась и выросла в Донецке, возле аэропорта. Службу оставила после рождения сына, а в 2014 году бежали из родного города, так как оказались на линии огня.

Семья сначала перебралась в район Волновахи, потом жили в Авдеевке. Их все время тянуло домой, поэтому далеко от Донецка они не уезжали. Но попасть в родной город они не смогли до сих пор. И стали искать более безопасное место для жизни.

В Мариуполь просто влюбились

Пять лет назад они приехали в Мариуполь и влюбились в этот город. Как рассказывает Дарья, в то время в городе было настоящее украинское возрождение - везде были желто-голубые флаги, звучала украинская музыка, проходили ежегодные фестивали украинской песни.

Город строился и появлялись прекрасные места для отдыха, менялась инфраструктура, Мариуполь превращался в прекрасный город у моря, где хочется жить и отдыхать. У Дмитриевых там не было родственников, но они приняли решение построить свою жизнь именно там.

Семья Дмитриевых в Мариуполе

Станислав 13 лет работал поваром в японских ресторанах и в Мариуполе Дмитриевы познакомились с еще одной парой, которая хотела открыть свое заведение. Сначала они открыли ресторан с доставкой на левом берегу Мариуполя, а потом еще один - в центре города.

Заведение стало популярным очень быстро, дела пошли в гору, и ребята задумались о втором ресторане. А летом 2022 года хотели поехать в Одессу и открыть там еще один ресторан.

Война разрушила все планы

Вторая точка не проработала и двух месяцев, началась война. Первое заведения было возле "Азовстали", второе - возле того самого роддома, который был обстрелян в марте российскими ракетами. Оба ресторана были разрушены. Дом Дмитриевых - тоже.

Накануне Дарья сказала мужу, что это, скорее всего, все, будет война. Утром 24 февраля они проснулись от сильного взрыва и вспышек света. Дарья подумала: "Если мы с детьми не выберемся отсюда сегодня, мы не выберемся уже никогда".

Она вспомнила о своей жизни возле донецкого аэропорта, который стерли с лица земли. И сразу начала собирать вещи. Муж пошел за продуктами - на случай, если придется оставаться надолго в укрытии. На тот момент Дмитриевы были на левом берегу Мариуполя - места, откуда начались обстрелы.

В Запорожье решили ехать двумя машинами - вместе с партнерами по бизнесу. Дарья взяла теплые вещи для детей и ноутбук с программой для приема заказов с сайта. В ресторан забрать оборудование они уже не успевали. Сказали только работникам, где взять ключи, чтобы они забрали продукты, ели их и раздали.

В Запорожье они почти все время провели в укрытии - сирены не замолкали, дети пугались, а взрослые читали новости и боялись выйти из укрытия. Три дня они не ели и не пили.

"Почти все наши работники остались в Мариуполе. Один, Дима, к сожалению, погиб. Он не смог выбраться. А остальные - кто где. Кого-то эвакуировали, забрали на другой конце города, кто-то остался. Один работник в ВСУ, а его брат смог выехать к нам и сейчас работает во Львове", - рассказала Дарья.

Эвакуация из Запорожья

Дмитриевы поняли, что в Запорожье они так долго не протянут и начали искать варианты уехать. Увидели новость об эвакуационных поездах, взяли детей и поехали на вокзал. Они не знали расписания и направлений. Знали только, что поезда едут на запад страны.

На вокзал они приехали, когда поезд уже ушел. Людей было очень много, расписания никто не знал, и они остались ждать на перроне. 1,5 часа они ждали на морозе и когда приехал следующий поезд, началась толкучка. Детей начали давить, люди кричали, паниковали, срывали стоп-кран.

Фото: the-village

Станислав подхватил младшего сына (5 лет) над головой и затолкал его внутрь вагона. Старший сын (9 лет) плакал, его давили, а они просили пропустить. В одном купе было 10 человек. Поездка заняла около 20 часов. Останавливались только ночью, в темноте и даже двери не всегда открывали.

Только в поезде Дмитриевы узнали, что едут во Львов. Ранее они там не бывали, но Дарья вспомнила, что в Донецке были курсанты из этого города и они ей запомнились хорошими людьми.

Львов

Во Львове Дмитриевы оказались в толпе людей. Они присели на лавочку, чтобы вызвать такси, но поняли, что не знают, куда ехать. Арендовать жилье было невозможно, нашли жилье на два дня.

Но им начали помогать - таксист предложил привезти еду, волонтер предложил им пожить в своей квартире первое время - чтобы успокоиться и понять, что делать дальше. Он же их вдохновил остаться во Львове.

Потом Дмитриевы обратились в Мальтийскую службу помощи и жили в волонтерском центре. Муж пошел волонтерить на кухне, а Дарья занялась поиском помещения для переноса бизнеса. И им повезло - помещение нашлось быстро, но нужно было подождать месяц, там был волонтерский штаб.

20 мая они открыли свое заведение во Львове и говорят, что все люди на их пути - очень помогают. Вдохновляют открытостью, искренностью, мобильностью.

Их партнеры также перебрались во Львов - занимаются доставкой. На кухне - ребята со Львова и Мариуполя. Курьер - родом из Донецка.

Фото: the-village

После открытия о ребятах начали писать в соцсетях, и украинцы кинулись поддерживать - заказы сыпались в таком количестве, что Дмитриевы едва успевали их обслужить. Сейчас они готовятся открыть полноценное кафе.

"Если говорить о разнице между Мариуполем и Львовом, мариупольцы обычно больше спрашивали мое мнение, интересовались ингредиентами. А львовяне очень определены, они знают, что хотят, не просят советов.

Мне очень приятно общаться с львовянами, они очень интеллигентны. Всегда говорят, что хотят нас поддерживать. У них ощутимо желание помогать. Вообще мне кажется, что у Львова на этой войне очень важная и сложная миссия – сплотить и объединить всю Украину", - говорит Дарья.

Она признается, что пока грандиозных планов на будущее у них нет - просто жить. Они никогда не планировали уезжать из Мариуполя. Когда там станет безопасно, Дмитриевы хотят вернуться и запустить бизнес. Но жить они, скорее всего, будут теперь во Львове.