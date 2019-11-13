Россия даст 100 миллиардов: Коломойский внезапно заговорил о дружбе с РФ

Украинский олигарх Игорь Коломойский дал скандальное интервью, в котором заявил, что Украине пора отказаться от евроатлантических амбиций и стоит подружится с Россией, так как в НАТО и ЕС нашу страну все равно не возьмут, а Россия с удовольствем предоставит Украине многомиллионный кредит.

В интервью для The New York Times 56-летний Коломойский рассказал, что настало время отказаться от Запада и "повернуться обратно в сторону России". Олигарх считает, что РФ в любом случае сильнее, и наилучшим вариантом для Украины станет улучшение отношений с "соседом".

"Они сильнее в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения... Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать", - заявил олигарх.

Игорь Коломойский (фото: facebook.com/gordonuacom)

При этом Игорь Валерьевич обвинил Штаты в том, что они "заставляют нас воевать, и даже не дают на это денег".

"Российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы", - сказал он и добавил "Ваше НАТО будет загрязнять свои штаны и покупать памперсы".

Коломойский уверен, что Украину все равно не примут в НАТО или ЕС, а вот Россия с удовольствием взяла бы Украину в новый Варшавский договор.

Кроме того, олигарх уверен, что финансирование от РФ может вполне заменить кредиты, которые получает Украина от Международного валютного фонда.

"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня", - сказал Коломойский, назвав деньги самым быстрым способом восстановления отношений.