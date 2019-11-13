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Украина никогда не будет в НАТО и ЕС, - Коломойский

Новости » Общество     13.11.2019 - 13:01
Украина никогда не будет в НАТО и ЕС, - Коломойский
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Коломойский считает, что Украине стоит "принять реальность"

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что Украина никогда не вступит в НАТО и ЕС. Об этом он заявив в интервью изданию The New York Times.

Коломойский считает, что Россия хотела бы привести Украину в новый Варшавский договор.

"Вы все не примете нас в альянс. Бесполезно тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы привести нас в новый Варшавский договор", - считает он.

Отметим, что Коломойский предложил восстановить отношения между Украиной и Россией.

Добавим, Варшавский договор от 14 мая 1955 года - документ, оформивший создание военного союза европейских социалистических государств при ведущей роли СССР.

Напомним, вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина заявил, что новый формат сотрудничества между Украиной и НАТО позволит повысить эффективность предоставления и использования помощи со стороны Альянса украинскому правительству.

Кроме того, в конце октября во время визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев был одобрен третий пересмотр Комплексного пакета помощи Альянса Украине. Страны-участницы НАТО по-прежнему готовы оказывать постоянную поддержку программе реформ Украины в секторе безопасности и обороны.

Кроме того, стало известно, что Украина и НАТО проведут совместные учения в Черном море.

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Новости Украины ЕвросоюзНАТОИгорь Коломойский
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