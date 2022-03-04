В России заблокировали многие СМИ, Facebook и Twitter

Россия всеми способами пытается скрыть правду о вторжении на территорию Украины. Так в РФ блокируются издания, которые открыто пишут о российской агрессии. Кроме того, также начинают блокировать соцсети Facebook и Twitter.

Об этом сообщает издание " Медуза ".

Сайт "Медузы" перестал открываться у части пользователей в России. Об этом рассказали читатели издания. Также сообщается об ограничении доступа к сайту BBC и Deutsche Welle.

Читатели "Радио Свобода" в нескольких регионах России рассказали о проблемах с доступом к сайту издания.

Кроме того, некоторые пользователи также столкнулись с проблемой работы Facebook и Twitter.

Globalcheck заявляет о блокировке в России App Store и Google Play.