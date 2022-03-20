UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России взломали последнюю разрешенную социальную сеть: присылают письма с правдой о войне

Фото: В России взломали социальную сеть Вконтакте (intecracy ventures)
Автор: Анна Шиканова

В России кто-то взломал последнюю разрешенную Роскомнадзором социальную сеть Вконтакте. Пользователям массово приходят письма с правдой о войне России против Украины. Также юзеры получают письма с предупреждением об ответственности за использование нацистских букв.

Как выглядят такие письма – читайте ниже.

"Все личные данные, посты и переписки были выгружены и переданы в компетентные органы. Любое ваше сообщение с поддержкой российских оккупантов или буква Z на аватарке могут быть трактованы как преступление, не имеющее срока давности", - сказано в одном из сообщений, которые массово начали получать пользователи Вконтакте.

Также юзеры получают сообщения с информацией о войне России против Украины. В сообщениях рассказывают правду о жертвах среди мирного населения и российских военных, уничтоженной экономике и необходимости остановить войну.

"Путин загнан в угол и не отступит, ради своих целей он готов идти до конца и развязать ядерную войну – войну, в которой победителей не будет. Если не остановить войну сейчас, завтра она придет в ваш дом", - сказано в сообщениях.

Официальной реакции властей РФ на взлом социальной сети пока еще нет.

Стоит отметить, что жители Украины уже много лет российской социальной сетью Вконтакте не пользуются. А у большинства провайдеров она заблокирована.

Напомним, ранее мы писали о том, что в России заканчиваются военные и их уже набирают по объявлениям.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ВКонтактеРоссийская Федерация