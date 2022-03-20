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У Росії зламали останню дозволену соціальну мережу: надсилають листи з правдою про війну

Фото: у Росії зламали соціальну мережу Вконтакте (intecracy ventures)
Автор: Анна Шиканова

У Росії хтось зламав останню дозволену Роскомнадзором соціальну мережу Вконтакте. Користувачам масово приходять листи з правдою про війну Росії проти України. Також користувачі отримують листи з попередженням про відповідальність за використання нацистських букв.

Як виглядають такі листи – читайте нижче.

"Всі особисті дані, пости та листування були вивантажені та передані в компетентні органи. Будь-яке ваше повідомлення з підтримкою російських окупантів або буква Z на аватарці можуть бути трактовані як злочин, що не має терміну давності", - сказано в одному з повідомлень, які масово почали отримувати користувачі Вконтакте.

Також користувачі отримують повідомлення з інформацією про війну Росії проти України. У повідомленнях розповідають правду про жертви серед мирного населення і російських військових, знищену економіку і необхідність зупинити війну.

"Путін загнаний в кут і не відступить, заради своїх цілей він готовий йти до кінця і розв'язати ядерну війну – війну, в якій переможців не буде. Якщо не зупинити війну зараз, завтра вона прийде у ваш дім", - сказано в повідомленнях.

Офіційної реакції влади РФ на злом соціальної мережі поки ще немає.

Варто відзначити, що жителі України вже багато років російською соціальною мережею Вконтакте не користуються. А у більшості провайдерів вона заблокована.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Росії закінчуються військові і їх вже набирають по оголошеннях.

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