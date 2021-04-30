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В России военные едва не разбомбили себя собственной ракетой (видео)

Автор: Анна Шиканова

В России военные выпустили ракету с корабля и едва не стали жертвами собственного выстрела. Инцидент произошел во время испытаний крылатых ракет в Японском море.

Детали рассказали в сюжете "ТСН. Ранок".

Крылатая ракета "Калибр" была запущена с фрегата "Маршал Шапошников", который базируется в Японском море. После запуска экипаж понял, что ракета сменила траекторию и направляется в сторону корабля, с которого и была запущена.

Только быстрая реакция помогла избежать российским морякам трагедии. Именно быстрый уход с позиции помог избежать гибели экипажа и фрегата.

Как оправдываются военные, это был не запуск крылатой ракеты "Калибр", а тестовый запуск макета с пороховым зарядом. Заряд отказал уже после запуска, потому едва не угодил в корабль. Стоит отметить, что крылатая ракета перед своим падением в море нарезала круги в воде.

Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников" в целом какой-то несчастливый. Его неоднократно отправляли на ремонт и сроки сдачи корабля постоянно сдвигались, так как регулярно возникали технические и технологические проблемы при модернизации, а также различные чрезвычайные ситуации.

Военные РФ едва не сбили свой корабль собственной ракетой

Напомним, ранее мы писали о том, что в аннексированном Крыму пилот оригинально потролил российских военных во время полета.

А также рассказывали о том, что русские военные эпично оконфузились с пушкой во время праздника в оккупированном Крыму.

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