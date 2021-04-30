У Росії військові ледь не розбомбили себе власною ракетою (відео)

Крилата ракета "Калібр" була запущена з фрегата "Маршал Шапошников", який базується в Японському морі. Після запуску екіпаж зрозумів, що ракета змінила траєкторію і прямує в бік корабля, з якого і була запущена.

Тільки швидка реакція допомогла уникнути російським морякам трагедії. Саме швидкий відхід з позиції допоміг уникнути загибелі екіпажу і фрегата.

Як виправдовуються військові, це був не запуск крилатої ракети "Калібр", а тестовий запуск макета з пороховим зарядом. Заряд відмовив вже після запуску, тому ледь не влучив у корабель. Варто відзначити, що крилата ракета перед своїм падінням в море нарізала кола у воді.

Великий протичовновий корабель "Маршал Шапошников" в цілому якийсь нещасливий. Його неодноразово відправляли на ремонт і терміни здачі корабля постійно зсувалися, через те, що регулярно виникали технічні та технологічні проблеми при модернізації, а також різні надзвичайні ситуації.

Військові РФ ледь не збили свій корабель власною ракетою