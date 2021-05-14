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В России устроили соревнования по скоростному копанию могил: победителю - ценный приз

Автор: Светлана Мащенко

В российском городе Новосибирск прошли соревнования по копанию могил на скорость. В них приняло участие около полутора десятков "спортсменов", а победивший сможет получить ценный приз - но не гроб, или место на кладбище, как можно подумать, а деньги.

Об этом сообщают Telegram-канал Baza.

"Так могли выглядеть соревнования между кладменами, но это всего лишь чемпионат по копанию могил в Новосибирске. Соревнования проходят в парке Каменский. Участники на скорость роют ямы и борются за денежный приз", - подписано видео.

Мероприятие проходило 14 мая, и у него даже есть название - "Могильный беспредел".

Какую именно сумму получит лучший могильщик - непонятно, но с лопатами все "спортсмены" управлялись очень умело и быстро.

Есть у конкурса и правила

Схитрить копачам не получится, так как к правильной могиле строгие требования, которые оценивают бдительные судьи.

Могила должна получиться 200 см в длину, 80 - в ширину, 160 - в глубину. Интересно, что к состязанию абы кого не допускают, а только действующих сотрудников ритуальных служб, достигших 18-летия.

Видео: В России на скорость копают могилы (Baza)

Пользователи сети вволю посмеялись над чудным конкурсом. Вот, что они пишут в комментариях:

  • Конкурс шикарный, в копилку любому тамаде...
  • Матір Божа! Геть вже глузд втратили! Убогі люди...
  • Ох, и веселые, смотрю, они ребята, и конкурсы у них веселые...
  • Переможців чекає відрядження до кордонів України, швидко закопувати тих, хто піде в наступ!
  • Молодці, хай тренуються. Для їхньої нації потрібні навички.

Ранее мы писали, что канадский пилот "Формулы-1" унизил сына российского миллиардера.

Также сообщалось, что в России на параде к 9 мая вспыхнул военный автомобиль. Тушить его пришлось тряпкой.

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