В России устроили соревнования по скоростному копанию могил: победителю - ценный приз

"Так могли выглядеть соревнования между кладменами, но это всего лишь чемпионат по копанию могил в Новосибирске. Соревнования проходят в парке Каменский. Участники на скорость роют ямы и борются за денежный приз", - подписано видео.

Мероприятие проходило 14 мая, и у него даже есть название - "Могильный беспредел".

Какую именно сумму получит лучший могильщик - непонятно, но с лопатами все "спортсмены" управлялись очень умело и быстро.

Есть у конкурса и правила

Схитрить копачам не получится, так как к правильной могиле строгие требования, которые оценивают бдительные судьи.

Могила должна получиться 200 см в длину, 80 - в ширину, 160 - в глубину. Интересно, что к состязанию абы кого не допускают, а только действующих сотрудников ритуальных служб, достигших 18-летия.

Видео: В России на скорость копают могилы (Baza)

Пользователи сети вволю посмеялись над чудным конкурсом. Вот, что они пишут в комментариях: