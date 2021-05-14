У Росії влаштували змагання зі швидкісного копання могил: переможцю - цінний приз

"Так могли виглядати змагання між кладменами, але це всього лише чемпіонат з копання могил в Новосибірську. Змагання проходять у парку Каменський. Учасники на швидкість риють ями і борються за грошовий приз", - підписано відео.

Захід проходив 14 травня, і у нього навіть є назва - "Могильный беспредел".

Яку саме суму отримає найкращий могильник - незрозуміло, але з лопатами всі "спортсмени" управлялися дуже вміло і швидко.

Є у конкурсу і правила

Схитрувати копачам не вийде, так як до правильної могили суворі вимоги, які оцінюють пильні судді.

Могила повинна вийти 200 см в довжину, 80 - в ширину, 160 - в глибину. Цікаво, що до змагання аби кого не допускають, а тільки чинних співробітників ритуальних служб, які досягли 18-річчя.

Відео: У Росії на швидкість копають могили (Baza)

Користувачі мережі досхочу посміялися над дивним конкурсом. Ось, що вони пишуть в коментарях: