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У Росії влаштували змагання зі швидкісного копання могил: переможцю - цінний приз

Автор: Світлана Мащенко

У російському місті Новосибірськ пройшли змагання з копання могил на швидкість. У них взяло участь близько півтора десятків "спортсменів", а переможець зможе отримати цінний приз - але не труну, або місце на кладовищі, як можна подумати, а гроші.

Про це повідомляють Telegram-канал Baza.

"Так могли виглядати змагання між кладменами, але це всього лише чемпіонат з копання могил в Новосибірську. Змагання проходять у парку Каменський. Учасники на швидкість риють ями і борються за грошовий приз", - підписано відео.

Захід проходив 14 травня, і у нього навіть є назва - "Могильный беспредел".

Яку саме суму отримає найкращий могильник - незрозуміло, але з лопатами всі "спортсмени" управлялися дуже вміло і швидко.

Є у конкурсу і правила

Схитрувати копачам не вийде, так як до правильної могили суворі вимоги, які оцінюють пильні судді.

Могила повинна вийти 200 см в довжину, 80 - в ширину, 160 - в глибину. Цікаво, що до змагання аби кого не допускають, а тільки чинних співробітників ритуальних служб, які досягли 18-річчя.

Відео: У Росії на швидкість копають могили (Baza)

Користувачі мережі досхочу посміялися над дивним конкурсом. Ось, що вони пишуть в коментарях:

  • Конкурс шикарный, в копилку любому тамаде...
  • Матір Божа! Геть вже глузд втратили! Убогі люди...
  • Ох, и веселые, смотрю, они ребята, и конкурсы у них веселые...
  • Переможців чекає відрядження до кордонів України, швидко закопувати тих, хто піде в наступ!
  • Молодці, хай тренуються. Для їхньої нації потрібні навички.

Раніше ми писали, що Канадський пілот " Формули-1" принизив сина російського мільярдера.

Також повідомлялося, що в Росії на параді до 9 травня спалахнув військовий автомобіль. Гасити його довелося ганчіркою.

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