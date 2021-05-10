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Канадский пилот "Формулы-1" унизил сына российского миллиардера: Никиту никто не уважает

Новина українською → Испания, Понедельник 10 мая 2021 13:30
Канадский пилот "Формулы-1" унизил сына российского миллиардера: Никиту никто не уважает Фото: Никита Мазепин (motorsport.com)
Автор: Светлана Мащенко

Во время Гран-при Испании "Формулы-1" канадский спортсмен унизил 22-летнего российского пилота Никиту Мазепина. Пилот "Астон Мартина" Лэнс Стролл показал ему при обгоне средний палец.

Видео с позором россиянина, которого активно продвигает в автоспорте отец-миллиардер, появилось на YouTube-канале "F1Wow".

На кадрах видно, как канадский пилот стремительно обходит россиянина, и затем показывает ему неприличный жест.

22-летний Мазепин - сын олигарха Дмитрия Мазепина. В конце 2020-го года он, благодаря протекции отца, подписал контракт с командой "Хаас".

Этот сезон "Формули-1" стал для Мазепина дебютным и сразу же неудачным. Первая гонка закончилась тем, что он покинул дистанцию из-за аварии на первом круге. А во второй и третьей - пришел к финишу последним.

Видео: Канадский пилот показал россиянину Никиту Мазепину средний палец (F1Wow)

Отмметим, что победителем Гран-при Испании стал британец Льюис Хэмилтон. Мазепин же занял последнее, 19-е место (если не считать японца, Юки Цунода, который не финишировал).

Кроме того Никиту оштрафовали за блокирование пилота "Макларена" Ландо Норриса.

К слову, россиянину-дебютанту уже советуют покинуть "Формулу-1". Финский комментатор Осси Ойкаринен порекомендовал Никите переключить свое внимание на что-нибудь другое.

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