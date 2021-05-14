В России устроили соревнования по скоростному копанию могил: победителю - ценный приз
В российском городе Новосибирск прошли соревнования по копанию могил на скорость. В них приняло участие около полутора десятков "спортсменов", а победивший сможет получить ценный приз - но не гроб, или место на кладбище, как можно подумать, а деньги.
Об этом сообщают Telegram-канал Baza.
"Так могли выглядеть соревнования между кладменами, но это всего лишь чемпионат по копанию могил в Новосибирске. Соревнования проходят в парке Каменский. Участники на скорость роют ямы и борются за денежный приз", - подписано видео.
Мероприятие проходило 14 мая, и у него даже есть название - "Могильный беспредел".
Какую именно сумму получит лучший могильщик - непонятно, но с лопатами все "спортсмены" управлялись очень умело и быстро.
Есть у конкурса и правила
Схитрить копачам не получится, так как к правильной могиле строгие требования, которые оценивают бдительные судьи.
Могила должна получиться 200 см в длину, 80 - в ширину, 160 - в глубину. Интересно, что к состязанию абы кого не допускают, а только действующих сотрудников ритуальных служб, достигших 18-летия.
Видео: В России на скорость копают могилы (Baza)
Пользователи сети вволю посмеялись над чудным конкурсом. Вот, что они пишут в комментариях:
- Конкурс шикарный, в копилку любому тамаде...
- Матір Божа! Геть вже глузд втратили! Убогі люди...
- Ох, и веселые, смотрю, они ребята, и конкурсы у них веселые...
- Переможців чекає відрядження до кордонів України, швидко закопувати тих, хто піде в наступ!
- Молодці, хай тренуються. Для їхньої нації потрібні навички.
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