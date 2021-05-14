У Росії влаштували змагання зі швидкісного копання могил: переможцю - цінний приз
У російському місті Новосибірськ пройшли змагання з копання могил на швидкість. У них взяло участь близько півтора десятків "спортсменів", а переможець зможе отримати цінний приз - але не труну, або місце на кладовищі, як можна подумати, а гроші.
Про це повідомляють Telegram-канал Baza.
"Так могли виглядати змагання між кладменами, але це всього лише чемпіонат з копання могил в Новосибірську. Змагання проходять у парку Каменський. Учасники на швидкість риють ями і борються за грошовий приз", - підписано відео.
Захід проходив 14 травня, і у нього навіть є назва - "Могильный беспредел".
Яку саме суму отримає найкращий могильник - незрозуміло, але з лопатами всі "спортсмени" управлялися дуже вміло і швидко.
Є у конкурсу і правила
Схитрувати копачам не вийде, так як до правильної могили суворі вимоги, які оцінюють пильні судді.
Могила повинна вийти 200 см в довжину, 80 - в ширину, 160 - в глибину. Цікаво, що до змагання аби кого не допускають, а тільки чинних співробітників ритуальних служб, які досягли 18-річчя.
Відео: У Росії на швидкість копають могили (Baza)
Користувачі мережі досхочу посміялися над дивним конкурсом. Ось, що вони пишуть в коментарях:
- Конкурс шикарный, в копилку любому тамаде...
- Матір Божа! Геть вже глузд втратили! Убогі люди...
- Ох, и веселые, смотрю, они ребята, и конкурсы у них веселые...
- Переможців чекає відрядження до кордонів України, швидко закопувати тих, хто піде в наступ!
- Молодці, хай тренуються. Для їхньої нації потрібні навички.
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