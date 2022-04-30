UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России собирают "патриотическую" массовку на 9 мая: что предлагают

Фото: в России набирают людей на платные митинги (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В России на 9 мая планируют устраивать так называемые патриотические митинги. Людей завлекают в соцсетях, обещая почасовую оплату.

Об этом сообщают в сети.

Так, в мессенжерах россиянам из Санкт-Петербурга высылают "условия работы".

Место встречи на 9 мая предполагается центр города, за час предлагают 300 рублей.

В требованиях указывают инициативность, общительность и возможность высылать геолокацию о явке.

Также россиянам обещают выплаты на карту ежедневно.

Скриншот

Отметим, что в СМИ появилась информация о том, что Владимир Путин 9 мая готовиться выступить перед россиянами и, возможно, объявит о всеобщей мобилизации.

Некоторые аналитики предсказывали, что Путин хотел объявить о какой-то победе к 9 мая, но поскольку до парада в честь Дня Победы осталось менее двух недель, это выглядит менее вероятным.

Напомним, Уоллес отметил, что объекты на территории России могут быть законными целями для Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация