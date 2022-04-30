В России собирают "патриотическую" массовку на 9 мая: что предлагают

В России на 9 мая планируют устраивать так называемые патриотические митинги. Людей завлекают в соцсетях, обещая почасовую оплату.

Об этом сообщают в сети.

Отметим, что в СМИ появилась информация о том, что Владимир Путин 9 мая готовиться выступить перед россиянами и, возможно, объявит о всеобщей мобилизации.

В требованиях указывают инициативность, общительность и возможность высылать геолокацию о явке.

Так, в мессенжерах россиянам из Санкт-Петербурга высылают "условия работы".

Некоторые аналитики предсказывали, что Путин хотел объявить о какой-то победе к 9 мая, но поскольку до парада в честь Дня Победы осталось менее двух недель, это выглядит менее вероятным.

Напомним, Уоллес отметил, что объекты на территории России могут быть законными целями для Украины.