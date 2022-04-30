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У Росії збирають "патріотичну" масовку на 9 травня: що пропонують

Фото: у Росії набирають людей на платні мітинги (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

У Росії на 9 травня планують влаштовувати так звані патріотичні мітинги. Людей заманюють у соцмережах, обіцяючи погодинну оплату.

Про це повідомляють в мережі.

Так, в месенжерах росіянам з Санкт-Петербурга висилають "умови роботи".

Місце зустрічі на 9 травня передбачається центр міста, за годину пропонують 300 рублів.

У вимогах вказують ініціативність, товариськість і можливість висилати геолокацію про явку.

Також росіянам обіцяють виплати на карту щодня.

Скріншот

Відзначимо, що в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Володимир Путін 9 травня готуватися виступити перед росіянами та, можливо, оголосить про загальну мобілізацію.

Деякі аналітики передбачали, що Путін хотів оголосити про якусь перемогу до 9 травня, але оскільки до параду на честь Дня Перемоги залишилося менше двох тижнів, це виглядає менш імовірним.

Нагадаємо, Уоллес зазначив, що об'єкти на території Росії можуть бути законними цілями для України.

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Російська Федерація