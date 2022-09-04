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В России шантажируют отказника из Тувы трусами и носками: "все простим, за свой счет поедешь в Украину"

Новина українською →
Россия, Воскресенье 04 сентября 2022 18:16
В России шантажируют отказника из Тувы трусами и носками: "все простим, за свой счет поедешь в Украину" Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В России руководство воинской части в Туве уговаривает военного поехать в Украину на войну, обещая в таком случае простить "отказнику" задолженность в виде нижнего белья и носков, выданных ранее во время службы.

Об этом передает общественное движение "Новая Тува" в своем Instagram.

Как рассказала жена россиянина, который не пожелал принимать участи в так называемой "специальной военной операции" в Украине, после отказа ему поставили в военном билете красный штамп с указанием о "предрасположенности к предательству".

Устроиться на работу с такой печатью в военнике мужчина пока не смог, хотя открытые вакансии есть в наличие - работодатели прямо не отказывают, но просят прийти позже.

"Когда вышел приказ об увольнении ее мужу пришлось сдать обратно в склад военной части всю одежду, амуницию, которую он получал когда-либо во время службы, хотя это по закону уже давно списано, он все это достал и сдал", - говорится в публикации со ссылкой на рассказ жены этого "отказника".

Однако найти на рынке и в магазинах 7 штук трусов, а также 9 пар зимних и 22 пары летних носков, чтобы вернуть в воинскую часть, житель Тувы так и не смог. Это белье мужчине записали как долг и обязали срочно сдать.

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Жена "отказника" возмущается, что при крайнем звонке из части ее мужу рассказывали: "мы тебе все простим - даже твои носки и трусы, ты восстановишься по контракту, за свой счет поедешь в Украину и бла бла бла".

"Она говорит нам, понимаете - жизнь моего мужа ценится 31 парами носков и 7 трусами!!! Печально вот так расценивают наших ребят", - пишут в тувинском общественном движении.

Напомним, ранее в росСМИ сообщали, что отказников из Бурятии держат в СИЗО под оккупированным Луганском.

Недавно стало известно, что в Херсоне российские военные и офицеры ФСБ устроили стрельбу в кафе, в результате чего были погибшие среди солдат и сотрудников спецслужбы.

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