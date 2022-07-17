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Отказников из Бурятии держат в СИЗО под Луганском, - "Медиазона"

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Луганск, Воскресенье 17 июля 2022 21:02
Отказников из Бурятии держат в СИЗО под Луганском, - "Медиазона" Фото: российских отказников держат в тюрьме под Луганском (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Российских военнослужащих из Бурятии, которые отказались воевать в Украине, отправляют в следственный изолятор под оккупированным Луганском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазону".

Сообщается, что семь контрактников рассказали об угрозах со стороны командования. Военнослужащие части №32364 подали рапорты об отказе от участия в войне.

"Мы все написали рапорта, командование отреагировало негативно. То есть начались угрозы со стороны командования. Угрожали, говорили, что в ППД (пункт постоянной дислокации, - ред.) никто не попадет. Говорили, что создали штурм-отряд под Луганском, и после СИЗО-1 отправляют всех туда", - рассказал один из них.

По его словам, отказников группами от 8 до 10 человек сначала везут в военную комендатуру, где держат 3-4 дня запертыми в гараже с одноразовым питанием, а после отправляют в СИЗО под Луганском, сделанное на базе реабилитационного центра. Он также отметил, что командование не принимает рапорты и заставляет писать объяснительные, что военные не отказываются участвовать в боевых действиях.

Мать еще одного контрактника из Бурятии рассказала, что ее сыну с двумя контузиями не разрешают уволиться.

"Решил сложить оружие и вернуться домой, но домой вернуться не дают, говорят: "Нет такого закона", - отметила она.

По ее словам, рапорты об отказе написали 77 человек, которые служили в Бурятии.

Напомним, ранее российские СМИ, опираясь на открытые источники, подтвердили, что в войне против Украины погибли не менее 4 700 военнослужащих. Официально Минобороны России уже несколько месяцев подряд не называет потери.

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