В Херсоне российский военный застрелил двух офицеров ФСБ
Российский военный застрелил двух офицеров ФСБ во временно оккупированном Херсоне. Инцидент произошел в местном кафе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Согласно данным российского следствия, четверо офицеров ФСБ зашли в кафе Food Fuel в Херсоне, где заметили двух пьяных русских сержантов, которые распивали спиртные напитки.
Сотрудники ФСБ обвинили солдат в том, что они распивают алкоголь в форме, после чего один из сержантов достал пистолет и выстрелил в землю. Офицер ФСБ попытался выхватить у него оружие, однако другой военный открыл огонь из автомата.
Во время перестрелки погибли двое сотрудников ФСБ и один из военных.
Напомним, РБК-Украина писало о том, в Железном Порту Херсонской области застрелили нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева.
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